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12:37   25 Ноября 2019
Россия

В «Роскосмосе» заявили о возможном переносе запуска «Прогресса МС-13»

В «Роскосмосе» заявили о возможном переносе запуска «Прогресса МС-13»

Дату запуска корабля «Прогресс МС–13» с космодрома Байконур к МКС могут отложить из-за обнаруженных при проверке изменений, заявили в «Роскосмосе».

«В ходе работ на космодроме Байконур по подготовке к запуску грузового корабля «Прогресс МС –13» по программе 74-й миссии снабжения Международной космической станции были выявлены замечания» – говорится в сообщении на сайте «Роскосмоса».

Сообщается, что запуск корабля планировался на 2 декабря с космодрома Байконур, однако в процессе подготовки были выявлены небольшие неисправности.

В «Роскосмосе» уточнили, что в настоящий момент все неполадки устранены, сотрудники проверяют все бортовые системы.

«Прогресс МС–13» станет третьим грузовиком космического типа, который отправят к МКС в этом году.

 

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #общество #роскосмос

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