Медведев уволил гендиректора «Российского экологического оператора»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отправил в отставку генерального директора Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева. Об этом говорится на сайте главы кабмина в понедельник, 25 ноября.

Компания Буцаева курировала мусорную реформу в России, которая стартовала с 1 января 2019 года. РОЭ планировал решить проблему несанкционированных свалок и сократить объемы вывозимых на полигоны отходов.

В начале ноября по собственному желанию уволился замминистра природных ресурсов и экологии Владимир Логинов, который также курировал мусорную реформу.

Буцаев занял пост главы РЭО после работы в правительстве Московской области. Он работал министром инвестиций и инноваций, позже стал зампредом правительства региона.