Коммунистка Енгалычева может лишиться мандата в МГД за махинации с имуществом

Российский журналист Андрей Караулов, известный широкой аудитории по своей авторской программе «Момент истины», рассказал об имуществе депутата Мосгордумы от партии КПРФ Екатерины Енгалычевой, которое она попыталась скрыть перед выборами. Теперь коммунистке грозит лишение мандата, а также весьма вероятно возбуждение уголовного дела.

В руки Караулова попала копия удивительного заявления в суд, в котором Енгалычева сама признается в ряде преступлений. Дело в том, что в 2016 году скончался ее гражданский муж Сергей Скуратов, с которым она прожила четыре с половиной года. На его имя было записано сразу несколько квартир в Москве, которые отошли его родителям, но коммунистка потребовала отдать их ей, с чем и обратилась в суд.

Как утверждает в заявлении сама Енгалычева, все квартиры мужа были куплены на ее личные средства, а записаны на Скуратова исключительно с целью сокрытия, в чем депутат не стесняясь признается. На такой шаг женщина пошла, так как получала всю зарплату в конверте. Уже тогда она планировала баллотироваться в Мосгордуму и понимала, что наличие нескольких квартир, купленных на непонятные средства, вызовет у проверяющих и избирателей множество вопросов, указано в документе.

Караулов отмечает, что такая наглость наверняка приведет к лишению члена КПРФ Енгалычевой депутатского мандата, и это как минимум. Интересно, что именно Екатерину Енгалычеву, как единственного «достойного» кандидата в Мосгордуму от 42 округа, проталкивал известный «антикоррупционер» Алексей Навальный.

А также он очень радовался, когда узнал, что его «правильный» кандидат победил соперника с большим отрывом.

Такие вот «люди с красивыми лицами» должны управлять «прекрасной Россией будущего» по версии Навального. Сколько еще «независимых кандидатов» блогера точно также переписывали имущество на своих друзей, родственников и любовников? В сентябре через «умное голосование» продвигалось 776 кандидатов, получили мандаты 145 человек, остается лишь гадать, сколько из них столь же умело и нагло обманули избирателей.