Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Правительство РФ одобрило повышение утильсбора

Правительство РФ одобрило повышение утильсбора

 Милонов назвал Короткова предателем Родины и призвал ФСБ проверить его связи с ИГ*

Милонов назвал Короткова предателем Родины и призвал ФСБ проверить его связи с ИГ*
Как Киев загоняет себя в тупик, развязывая очередную газовую войну с Россией

Как Киев загоняет себя в тупик, развязывая очередную газовую войну с Россией

 Швеция переименовала «Белую Россию» в «Беларусь»

Швеция переименовала «Белую Россию» в «Беларусь»
Немецкий врач развеял миф о вреде кофе и пользе вина для сердца

Немецкий врач развеял миф о вреде кофе и пользе вина для сердца

 Круизный лайнер с пассажирами напоролся на скалы в Андаманском море

Круизный лайнер с пассажирами напоролся на скалы в Андаманском море
Правительство РФ одобрило повышение утильсбора

Правительство РФ одобрило повышение утильсбора

 Милонов назвал Короткова предателем Родины и призвал ФСБ проверить его связи с ИГ*

Милонов назвал Короткова предателем Родины и призвал ФСБ проверить его связи с ИГ*
Как Киев загоняет себя в тупик, развязывая очередную газовую войну с Россией

Как Киев загоняет себя в тупик, развязывая очередную газовую войну с Россией

 Швеция переименовала «Белую Россию» в «Беларусь»

Швеция переименовала «Белую Россию» в «Беларусь»
Немецкий врач развеял миф о вреде кофе и пользе вина для сердца

Немецкий врач развеял миф о вреде кофе и пользе вина для сердца

 Круизный лайнер с пассажирами напоролся на скалы в Андаманском море

Круизный лайнер с пассажирами напоролся на скалы в Андаманском море
11:43   25 Ноября 2019
Россия

Коммунистка Енгалычева может лишиться мандата в МГД за махинации с имуществом

Коммунистка Енгалычева может лишиться мандата в МГД за махинации с имуществом

Российский журналист Андрей Караулов, известный широкой аудитории по своей авторской программе «Момент истины», рассказал об имуществе депутата Мосгордумы от партии КПРФ Екатерины Енгалычевой, которое она попыталась скрыть перед выборами. Теперь коммунистке грозит лишение мандата, а также весьма вероятно возбуждение уголовного дела.

В руки Караулова попала копия удивительного заявления в суд, в котором Енгалычева сама признается в ряде преступлений. Дело в том, что в 2016 году скончался ее гражданский муж Сергей Скуратов, с которым она прожила четыре с половиной года. На его имя было записано сразу несколько квартир в Москве, которые отошли его родителям, но коммунистка потребовала отдать их ей, с чем и обратилась в суд.

Как утверждает в заявлении сама Енгалычева, все квартиры мужа были куплены на ее личные средства, а записаны на Скуратова исключительно с целью сокрытия, в чем депутат не стесняясь признается. На такой шаг женщина пошла, так как получала всю зарплату в конверте. Уже тогда она планировала баллотироваться в Мосгордуму и понимала, что наличие нескольких квартир, купленных на непонятные средства, вызовет у проверяющих и избирателей множество вопросов, указано в документе.

Коммунистка Енгалычева может лишиться мандата в МГД за махинации с имуществом

Караулов отмечает, что такая наглость наверняка приведет к лишению члена КПРФ Енгалычевой депутатского мандата, и это как минимум. Интересно, что именно Екатерину Енгалычеву, как единственного «достойного» кандидата в Мосгордуму от 42 округа, проталкивал известный «антикоррупционер» Алексей Навальный.

Коммунистка Енгалычева может лишиться мандата в МГД за махинации с имуществом

А также он очень радовался, когда узнал, что его «правильный» кандидат победил соперника с большим отрывом.

Коммунистка Енгалычева может лишиться мандата в МГД за махинации с имуществом

Такие вот «люди с красивыми лицами» должны управлять «прекрасной Россией будущего» по версии Навального. Сколько еще «независимых кандидатов» блогера точно также переписывали имущество на своих друзей, родственников и любовников? В сентябре через «умное голосование» продвигалось 776 кандидатов, получили мандаты 145 человек, остается лишь гадать, сколько из них столь же умело и нагло обманули избирателей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Петр Александров
#навальный #умное голосование #Енгалычева #мгд

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...