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12:24   25 Ноября 2019
Россия

Путин направил приветственную телеграмму участникам заседания Диалога «ЕР – КПК»

Путин направил приветственную телеграмму участникам заседания Диалога «ЕР – КПК»

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников открывшегося в понедельник VII заседания Диалога «Единая Россия» - Коммунистическая партия Китая», отметив, что российско-китайские отношения в последнее время достигли небывало высокого уровня.

Текст приветственной телеграммы российского лидера опубликован в понедельник на сайте Кремля.

«Российско-китайские отношения достигли за последнее время небывало высокого уровня. Набирает обороты взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах, хорошую отдачу дает координация усилий наших стран в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня», — говорится в послании.

Также Путин добавил, что в развитии двусторонних связей значительную роль играют контакты по линии ведущих партий двух стран, отметив, что «Единая Россия» и «Коммунистическая партия Китая» наладили конструктивное взаимодействие.

Большое внимание в рамках межпартийного взаимодействия в 2019 году, по словам Путина, уделяется противодействию попыткам внешнего вмешательства во внутренние дела.

«Исходим из того, что такая практика противоречит основополагающим нормам и принципам международного права, несет в себе угрозу безопасности, стабильности и устойчивому развитию», — подчеркнул президент.

В заключение Путин пожелал участникам провести содержательные и интересные дискуссии, которые пойдут на пользу и послужат укреплению всеобъемлющему партнерству и стратегическому взаимодействию между Россией и Китаем.

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Автор: Александр Люблинский
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