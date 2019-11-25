Путин направил приветственную телеграмму участникам заседания Диалога «ЕР – КПК»

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников открывшегося в понедельник VII заседания Диалога «Единая Россия» - Коммунистическая партия Китая», отметив, что российско-китайские отношения в последнее время достигли небывало высокого уровня.

Текст приветственной телеграммы российского лидера опубликован в понедельник на сайте Кремля.

«Российско-китайские отношения достигли за последнее время небывало высокого уровня. Набирает обороты взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах, хорошую отдачу дает координация усилий наших стран в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня», — говорится в послании.

Также Путин добавил, что в развитии двусторонних связей значительную роль играют контакты по линии ведущих партий двух стран, отметив, что «Единая Россия» и «Коммунистическая партия Китая» наладили конструктивное взаимодействие.

Большое внимание в рамках межпартийного взаимодействия в 2019 году, по словам Путина, уделяется противодействию попыткам внешнего вмешательства во внутренние дела.

«Исходим из того, что такая практика противоречит основополагающим нормам и принципам международного права, несет в себе угрозу безопасности, стабильности и устойчивому развитию», — подчеркнул президент.

В заключение Путин пожелал участникам провести содержательные и интересные дискуссии, которые пойдут на пользу и послужат укреплению всеобъемлющему партнерству и стратегическому взаимодействию между Россией и Китаем.