Четверо россиян задержаны в Челябинске и Москве по подозрению в терроризме

Четверо россиян задержаны в Челябинске и Москве по подозрению в террористической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Челябинской области.

В Челябинске задержали 24-летнего молодого человека, который в ходе переписки в интернете и в личном общении склонял своих знакомых к участию в террористической деятельности в Сирии. Дома у него нашли патроны и запрещенную литературу о терроризме. По факту содействия террористической деятельности заведено уголовное дело следственными органами ФСБ. Сейчас суд арестовал подозреваемого.

Кроме того, в Москве и Челябинске также задержали трех человек, которые подозреваются в террористической деятельности. Мера пресечения им пока не избрана.