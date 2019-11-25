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11:39   25 Ноября 2019
Россия

Четверо россиян задержаны в Челябинске и Москве по подозрению в терроризме

Четверо россиян задержаны в Челябинске и Москве по подозрению в терроризме

Четверо россиян задержаны в Челябинске и Москве по подозрению в террористической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Челябинской области.

В Челябинске задержали 24-летнего молодого человека, который в ходе переписки в интернете и в личном общении склонял своих знакомых к участию в террористической деятельности в Сирии. Дома у него нашли патроны и запрещенную литературу о терроризме. По факту содействия террористической деятельности заведено уголовное дело следственными органами ФСБ. Сейчас суд арестовал подозреваемого. 

Кроме того, в Москве и Челябинске также задержали трех человек, которые подозреваются в террористической деятельности. Мера пресечения им пока не избрана. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #терроризм #чп #челябинск

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