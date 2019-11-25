Как Киев загоняет себя в тупик, развязывая очередную газовую войну с Россией

На самом деле именно это сегодня и является главной изюминкой российско-украинского газового противостояния, где Киеву определена очень незавидная роль обезьянки, таскающей каштаны для посторонних.

На этой неделе состоится очередной раунд газовых переговоров между «Нафтогазом» и «Газпромом». Очень похоже, что никакого реального продвижения на них не ожидается, а самыми интересными событиями между предыдущим и будущим раундами стали новости из Дании, которая наконец-то спустя более, чем два года, все-таки выдала разрешение на прокладку новой российской газовой трубы в своей исключительной экономической зоне, и Германии, которая провела через Бундестаг важные поправки, касающиеся режима работы этой самой трубы.

При этом Польша очень активно включилась в борьбу за будущий транзитный газовый контракт с Москвой, а Киев продолжает упорно лезть на рожон, с очевидным и незавидным для своих интересов результатом.

Как это было в 2008-09 годах

То, что мы сегодня видим является всего лишь повторением ситуации 10-летней давности. Тогда, накануне так называемой второй «тимошенковской» газовой «войны» с Россией, у Польши появились проблемы с российским «Газпромом». Полякам пришло время перезаключать транзитный газовый договор с россиянами, а те в свою очередь аргументировали свою позицию тем, что если Польша не пойдет на их условия, то прокачка газа по газопроводу «Ямал» будет прекращена, а выпадающие при этом объемы газа будет прокачаны по украинской газовой трубе.

И чтобы полякам было понятно, что Москва не шутит, «Газпром» предложил Киеву очень выгодные условия. Но Киев их отверг. Почему?

Тогда по итогам первого Майдана новый киевский режим дружил с Европой, и особенно с Польшей. И чтобы быть полезным своим западным «партнерам» украинский режим, как и сегодня, был готов на все, даже жертвовать своими интересами.

Варшава предложила Киеву вариант, а давайте вместе проучим этих «жадных русских» и заставим их пойти на попятную. Киев согласился и в результате зимой 2008-09 годов возник тот самый конфликт, во время которого газовый транзит в Европу через Украину был перекрыт. И это помогло Польше быстро, а главное выгодно договориться с Россией… А Киев, на который легли основные тяготы войны, по итогу остался у разбитого корыта и был вынужден подписать разорительное для себя соглашение, за которое затем Юлия Тимошенко и получила свой уголовный срок при Викторе Януковиче.

Таким образом, в 2009 году Польша очень красиво и бессовестно использовала «беззаветную преданность европейским идеалам» Киева и кинула его не моргнув глазом. Ничего личного, как говорят американцы, чисто бизнес.

Ситуация 2019-го года

Сегодня ситуация, если разобраться ровно та же самая. Варшаве нужно до мая 2020 года срочно заключить с Москвой новое газовое транзитное соглашение (взамен прошлого). Естественно, поляки хотят заработать как можно больше, а для этого им мешает не только «Северный поток-2», против которого они так беззаветно борются (из «бескорыстных» соображений, конечно), но и работающая украинская газовая труба, по которой, как и 10 лет назад, в случае упертости Польши и пойдут в Европу добавочные объемы газа.

Вторым важным моментом газового противостояния является вопрос, а кто именно уже очень скоро станет главным хабом континента. Вернее, кто будет его контролировать. Пока претендентов два – Германия (которая готова ради этого даже дружить с Россией против США) и Польша, которая при помощи американцев строит альтернативную трубу из Норвегии и расширяет пропускную способность своих газовых терминалов.

По сути, американцы пытаются не только блокировать новые газовые потоки России в Германию, но и хотят полностью взять под свой контроль те, которые уже имеются в наличии. Если у них все получится, то Европа и Москва в газовом вопросе очутятся разделенными газовыми краниками, контролировать которые будут США.

И в этом главная суть разворачивающейся сегодня газовой войны, где и Украина и Польша всего лишь пешки на шахматной доске. Естественно, Варшава сама не способна бросить вызов Германии, а потому и опирается в своих претензиях на мощь США и … самопожертвенную глупость Киева, который в очередной раз готов таскать для своих «партнеров» каштаны, причем, как обычно за свой счет.

А потому и не интересуют сегодня Киев «подачки» Москвы и он почти открыто готовится к газовому противостоянию с «Газпромом» с отключением транзита в Европу, … с очевидным для себя результатом. А уже потом будет заключено соглашение, которое будет однозначно менее выгодное для Украины нежели то, которое предлагается сегодня. И будет очень справедливо, если чуть позже, за все эти антиукраинские по сути художества кто-то из нынешних переговорщиков или руководителей отмотает, как и Юлия Тимошенко, свой срок в местах лишения свободы.

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