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 Деревянный жилой дом горит в Сургуте, один человек погиб

Деревянный жилой дом горит в Сургуте, один человек погиб
Швеция переименовала «Белую Россию» в «Беларусь»

Швеция переименовала «Белую Россию» в «Беларусь»

 Бывший депутат Рады заявил, что украинцы не в состоянии оценить скорость развития Крыма

Бывший депутат Рады заявил, что украинцы не в состоянии оценить скорость развития Крыма
Немецкий врач развеял миф о вреде кофе и пользе вина для сердца

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 Круизный лайнер с пассажирами напоролся на скалы в Андаманском море

Круизный лайнер с пассажирами напоролся на скалы в Андаманском море
11:23   25 Ноября 2019
Россия

Пьяный депутат сельсовета в Марий Эл насмерть сбил ребенка

Пьяный депутат сельсовета в Марий Эл насмерть сбил ребенка

Пьяный депутат сельсовета в Марий Эл насмерть сбил ребенка, сообщает СК РФ по республике. 

Трагедия произошла 19 ноября в селе Сотнур в Волжском районе. 37-летний мужчина за рулем автомобиля превысил скорость, не смог справиться с управлением и выехал на обочину, по которой шел 16-летний молодой человек. Парень скончался на месте от полученных травм.

Виновником аварии оказался депутат местного сельского поселения. Экспертиза установила, что в момент ДТП он был пьян. Суд арестовал подозреваемого, в отношении него завели уголовное дело. 

Ранее стало известно, что в ДТП в Амурской области погибли пять человек. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #ск рф #чп #марий эл

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