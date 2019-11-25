Пьяный депутат сельсовета в Марий Эл насмерть сбил ребенка, сообщает СК РФ по республике.

Трагедия произошла 19 ноября в селе Сотнур в Волжском районе. 37-летний мужчина за рулем автомобиля превысил скорость, не смог справиться с управлением и выехал на обочину, по которой шел 16-летний молодой человек. Парень скончался на месте от полученных травм.

Виновником аварии оказался депутат местного сельского поселения. Экспертиза установила, что в момент ДТП он был пьян. Суд арестовал подозреваемого, в отношении него завели уголовное дело.

Ранее стало известно, что в ДТП в Амурской области погибли пять человек.