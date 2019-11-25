Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Правительство РФ одобрило повышение утильсбора

Правительство РФ одобрило повышение утильсбора

 Милонов назвал Короткова предателем Родины и призвал ФСБ проверить его связи с ИГ*

Милонов назвал Короткова предателем Родины и призвал ФСБ проверить его связи с ИГ*
Как Киев загоняет себя в тупик, развязывая очередную газовую войну с Россией

Как Киев загоняет себя в тупик, развязывая очередную газовую войну с Россией

 Швеция переименовала «Белую Россию» в «Беларусь»

Швеция переименовала «Белую Россию» в «Беларусь»
Немецкий врач развеял миф о вреде кофе и пользе вина для сердца

Немецкий врач развеял миф о вреде кофе и пользе вина для сердца

 Круизный лайнер с пассажирами напоролся на скалы в Андаманском море

Круизный лайнер с пассажирами напоролся на скалы в Андаманском море
Правительство РФ одобрило повышение утильсбора

Правительство РФ одобрило повышение утильсбора

 Милонов назвал Короткова предателем Родины и призвал ФСБ проверить его связи с ИГ*

Милонов назвал Короткова предателем Родины и призвал ФСБ проверить его связи с ИГ*
Как Киев загоняет себя в тупик, развязывая очередную газовую войну с Россией

Как Киев загоняет себя в тупик, развязывая очередную газовую войну с Россией

 Швеция переименовала «Белую Россию» в «Беларусь»

Швеция переименовала «Белую Россию» в «Беларусь»
Немецкий врач развеял миф о вреде кофе и пользе вина для сердца

Немецкий врач развеял миф о вреде кофе и пользе вина для сердца

 Круизный лайнер с пассажирами напоролся на скалы в Андаманском море

Круизный лайнер с пассажирами напоролся на скалы в Андаманском море
11:34   25 Ноября 2019
Россия

Гидрометцентр предупредил россиян об «атмосферной впадине»

Гидрометцентр предупредил россиян об «атмосферной впадине»

Давление во второй половине недели в России резко понизится, что после рекордно высокого давления напомнит «атмосферную впадину». Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

В середине недели давление сравняется со среднеклиматическими значениями (748 миллиметров ртутного столба). К пятнице, 29 ноября, давление опустится до 732 миллиметров. Это на 15 единиц ниже нормы.

Прашина в беседе с «Российской газетой» напомнила, что на минувшей неделе давление было близко к экстремально высокому, наблюдался так называемый «климатический зуб».

Ранее 21 ноября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал о рекордном высоком давлении. Он сравнивал ощущения с погружением в шахту глубиной 250–300 метров.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#давление

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...