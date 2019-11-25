Гидрометцентр предупредил россиян об «атмосферной впадине»

Давление во второй половине недели в России резко понизится, что после рекордно высокого давления напомнит «атмосферную впадину». Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

В середине недели давление сравняется со среднеклиматическими значениями (748 миллиметров ртутного столба). К пятнице, 29 ноября, давление опустится до 732 миллиметров. Это на 15 единиц ниже нормы.

Прашина в беседе с «Российской газетой» напомнила, что на минувшей неделе давление было близко к экстремально высокому, наблюдался так называемый «климатический зуб».

Ранее 21 ноября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал о рекордном высоком давлении. Он сравнивал ощущения с погружением в шахту глубиной 250–300 метров.