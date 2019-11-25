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 Деревянный жилой дом горит в Сургуте, один человек погиб

Деревянный жилой дом горит в Сургуте, один человек погиб
Швеция переименовала «Белую Россию» в «Беларусь»

Швеция переименовала «Белую Россию» в «Беларусь»

 Бывший депутат Рады заявил, что украинцы не в состоянии оценить скорость развития Крыма

Бывший депутат Рады заявил, что украинцы не в состоянии оценить скорость развития Крыма
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11:09   25 Ноября 2019
Россия

Потепление в Москве ожидается к середине недели

Потепление в Москве ожидается к середине недели

Потепление в Москве ожидается к середине недели, об этом сообщает столичное Метеобюро. 

Как сообщили синоптики, в первой половине недели в столице ожидается повышенное атмосферное давление, но осадков не будет. В ночь на вторник, 26 ноября, похолодает до -9 градусов, а в регионе — до -10. Днем потеплеет максимально до -2...-4 градусов. 

В среду, 27 ноября, ожидается потепление за счет большого количества облаков, но осадков не будет. Ночами станет теплее, а днем потеплеет до нуля. К концу недели в Москве и Московской области пойдет снег и мокрый снег, в выходные ожидается мокрый снег с переходом в дождь. Атмосферное давление будет постепенно понижаться. 

Самое большое количество снега ожидается в субботу, 30 ноября. Синоптики прогнозируют осложнение погодных условий. 

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Автор: Ольга Воскресенская
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