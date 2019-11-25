Потепление в Москве ожидается к середине недели, об этом сообщает столичное Метеобюро.

Как сообщили синоптики, в первой половине недели в столице ожидается повышенное атмосферное давление, но осадков не будет. В ночь на вторник, 26 ноября, похолодает до -9 градусов, а в регионе — до -10. Днем потеплеет максимально до -2...-4 градусов.

В среду, 27 ноября, ожидается потепление за счет большого количества облаков, но осадков не будет. Ночами станет теплее, а днем потеплеет до нуля. К концу недели в Москве и Московской области пойдет снег и мокрый снег, в выходные ожидается мокрый снег с переходом в дождь. Атмосферное давление будет постепенно понижаться.

Самое большое количество снега ожидается в субботу, 30 ноября. Синоптики прогнозируют осложнение погодных условий.