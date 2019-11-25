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Немецкий врач развеял миф о вреде кофе и пользе вина для сердца

Немецкий врач развеял миф о вреде кофе и пользе вина для сердца

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11:07   25 Ноября 2019
Весь мир

Немецкий врач развеял миф о вреде кофе и пользе вина для сердца

Немецкий врач развеял миф о вреде кофе и пользе вина для сердца

Немецкий врач Хериберт Брюк развел миф об опасности кофе для сердца. Кроме того, напиток не повышает давление при регулярном потреблении.  При этом красное вино может спровоцировать аритмию, подчеркнул врач.

По словам Брюка, кофеин помогает противостоять раку, деменции и диабету. Врач советует пить до четырех чашек в день.

Красное вино врач считает вредным для организма обращает внимание на то, что напиток может спровоцировать заболевания, в частности, аритмию.

Брюк также развеял миф об опасности жесткой воды для сосудов. Он подчеркнул, что известь из воды просто не может попасть и осесть на их стенках.

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Автор: Арсений Аскольский
#врач #сердце

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