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 Деревянный жилой дом горит в Сургуте, один человек погиб

Деревянный жилой дом горит в Сургуте, один человек погиб
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11:33   25 Ноября 2019
Россия

Деревянный жилой дом горит в Сургуте, один человек погиб

Деревянный жилой дом горит в Сургуте, один человек погиб

Пятеро жильцов многоквартирного деревянного дома в Сургуте были госпитализированы в результате сильного пожара, который распространился по площади 300 квадратным метров.

Как сообщает в понедельник администрация города, пожар вспыхнул в сургутском поселке Дорожный в деревянном доме, где проживают 46 человек.

Как уточняет МЧС, к настоящему моменту пожарным удалось локализовать возгорание на площади 300 квадратных метров. Один человек ч результате погиб, и шестеро жильцов пострадали – пятеро из них были госпитализированы, одному медицинскую помощь оказали на месте происшествия.

«По уточненным данным, погиб взрослый мужчина, еще один человек отказался от госпитализации. Пятеро пострадавших доставлены в лечебные учреждения города с последующей госпитализацией», - говорится в сообщении.

При этом глава муниципалитета Вадим Шувалов сообщил в социальной сети «ВКонтакте», что власти обеспечат жильцов-погорельцев всеми положенными выплатами и дополнительными мерами поддержки.

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Автор: Александр Люблинский
#мчс #россия #пожар #общество #сургут

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