Швеция в официальных документах будет называть Белоруссию Belarus, а не Vitryssland (Белая Россия). Об этом сообщил в соцсетях белорусский посол Дмитрий Мирончик со ссылкой на шведского министра иностранных дел Анн Линде.

Шведский МИД решил перейти к использованию названия «Беларусь» из-за уважения к желанию белорусского народа «подчеркнуть национальную идентичность и суверенитет страны».

Сейчас Линде находится с официальным визитом в Минске вместе с финским коллегой Пеком Хаавистом. Ожидается, что с главами внешнеполитических ведомств встретится президент Белоруссии Александр Лукашенко.