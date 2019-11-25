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Деревянный жилой дом горит в Сургуте, один человек погиб
Швеция переименовала «Белую Россию» в «Беларусь»

Швеция переименовала «Белую Россию» в «Беларусь»

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10:33   25 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Швеция переименовала «Белую Россию» в «Беларусь»

Швеция переименовала «Белую Россию» в «Беларусь»

Швеция в официальных документах будет называть Белоруссию Belarus, а не Vitryssland (Белая Россия). Об этом сообщил в соцсетях белорусский посол Дмитрий Мирончик со ссылкой на шведского министра иностранных дел Анн Линде.

Шведский МИД решил перейти к использованию названия «Беларусь» из-за уважения к желанию белорусского народа «подчеркнуть национальную идентичность и суверенитет страны».

Сейчас Линде находится с официальным визитом в Минске вместе с финским коллегой Пеком Хаавистом. Ожидается, что с главами внешнеполитических ведомств встретится президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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Автор: Арсений Аскольский
#белоруссия #швеция

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