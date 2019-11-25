Электрички МЦД увеличат до 11 вагонов и на две недели сделают бесплатными

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в понедельник, что электропоезда Московских центральных диаметров (МЦД) решено увеличить в связи с большим количеством пассажиров.

По словам губернатора, которые в понедельник приводит телеканал «360», после того, как на минувшей неделе были открыты Московские центральные диаметры, только в рабочие дни новым транспортом воспользовались более полумиллиона человек.

«Пассажиропоток большой, поэтому принято решение с 25 ноября увеличить состав поездов МЦД-2 Нахабино – Подольск до 10-11 вагонов. Теперь в часы пик число мест будет больше на 30%, а по сравнению с моментом запуска на 49%», - написал Воробьев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Там же Воробьев отметил, что на первом маршруте МЦД-1 Одинцово – Лобня составы будут увеличены до 11 вагонов в течение ближайших 15 дней.

Еще одной важной новостью, по словам Воробьева, является то, что в ближайшие две недели проезд на электричках МЦД будет бесплатным. Такое решение, по словам губернатора, Центральная пригородная пассажирская компания.

Напомним, 21 ноября в столице были открыты первые два Московских центральных диаметра. Всего же планируется открыть пять маршрутов, по которым из Москвы будут курсировать электропоезда в ближнее Подмосковье.