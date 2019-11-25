Twitter без объяснения причин заблокировал канал «Хороших новостей» о России

Администрация сети микроблогов Twitter неожиданно заблокировала аккаунт «Хороших новостей» о России, не содержавший никакого политического контента.

О блокировке канала автор проекта сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

«Друзья, у нас впервые не очень хорошие новости. Twitter без объяснения причин приостановил действие учетной записи нашего проекта «Хорошие новости». Это прецедент – впервые в России заблокирован аккаунт за распространение хороших новостей», — говорится в его сообщении.

При этом автор предположил, что причиной блокировки канала в Twitter могла стать новость о том, что по итогам года рост промышленного производства в РФ превысил показатели ведущих мировых держав, в том числе и США.

Паблику, по словам автора, всего несколько месяцев, но он пользуется большой популярностью.

«Только в октябре хорошие новости в Twitter получили более шести миллионов просмотров», — добавил он.

Поддержка Twitter по словам автора, пока не прислала официального уведомления о причинах блокировки канала, и не отвечает на вопросы. К настоящему моменту автор создал резервный аккаунт проекта и обратился ко всем неравнодушным пользователям с просьбой распространить информацию о произошедшем и попытаться восстановить справедливость.