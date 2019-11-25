Twitter без объяснения причин заблокировал канал «Хороших новостей» о России
Администрация сети микроблогов Twitter неожиданно заблокировала аккаунт «Хороших новостей» о России, не содержавший никакого политического контента.
О блокировке канала автор проекта сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.
«Друзья, у нас впервые не очень хорошие новости. Twitter без объяснения причин приостановил действие учетной записи нашего проекта «Хорошие новости». Это прецедент – впервые в России заблокирован аккаунт за распространение хороших новостей», — говорится в его сообщении.
При этом автор предположил, что причиной блокировки канала в Twitter могла стать новость о том, что по итогам года рост промышленного производства в РФ превысил показатели ведущих мировых держав, в том числе и США.
Паблику, по словам автора, всего несколько месяцев, но он пользуется большой популярностью.
«Только в октябре хорошие новости в Twitter получили более шести миллионов просмотров», — добавил он.
Поддержка Twitter по словам автора, пока не прислала официального уведомления о причинах блокировки канала, и не отвечает на вопросы. К настоящему моменту автор создал резервный аккаунт проекта и обратился ко всем неравнодушным пользователям с просьбой распространить информацию о произошедшем и попытаться восстановить справедливость.
Twitter впервые заблокировал аккаунт за распространение хороших новостей о России ????♂️https://t.co/CqibszT9VW Надеемся, что это просто ошибка, но создали резервный. Просим поддержать нас репостами и подписками. Тогда «Хорошие новости» из ленты не пропадут - это мы обещаем???? pic.twitter.com/U24Hz6hXHx— Восстановление справедливости «Хорошие новости» (@good_events_2) 25 ноября 2019 г.