Пять человек погибли и двое по страдали в результате ДТП в Приамурье

Две легковые иномарки столкнулись ранним утром в Белогорском районе Амурской области, в результате чего погибли пять человек, и двое получили травмы.

Как сообщает в понедельник утром региональное отделение МВД, дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Carina произошло в 5.25 по московскому времени.

«Предварительно, в результате ДТП пять человек погибли, двое пострадали. На месте происшествия работают сотрудники полиции», - говорится в заявлении.

Причины и обстоятельства аварии в настоящее время выясняются.