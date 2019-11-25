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Пять человек погибли и двое по страдали в результате ДТП в Приамурье

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9:54   25 Ноября 2019
Россия

Пять человек погибли и двое по страдали в результате ДТП в Приамурье

Пять человек погибли и двое по страдали в результате ДТП в Приамурье

Две легковые иномарки столкнулись ранним утром в Белогорском районе Амурской области, в результате чего погибли пять человек, и двое получили травмы.

Как сообщает в понедельник утром региональное отделение МВД, дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Carina произошло в 5.25 по московскому времени.

«Предварительно, в результате ДТП пять человек погибли, двое пострадали. На месте происшествия работают сотрудники полиции», - говорится в заявлении.

Причины и обстоятельства аварии в настоящее время выясняются.

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Автор: Александр Люблинский
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