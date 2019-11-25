Круизный лайнер с пассажирами напоролся на скалы в Андаманском море

Круизный лайнер La Belle Des Oceans, шедший под бельгийским флагом от малайзийского острова Пинанг к заливу Пхангнга в Таиланде, наткнулся в Андаманском море на скалы южнее островов Пхи-Пхи.

Как сообщает в понедельник утром издание Maritime Bulletin, на борту судна находится 150 человек – 90 пассажиров и 60 членов экипажа. В результате столкновения судна со скалами, которое произошло между 02.00 и 03.00 часами ночи по местному времени (21.00 и 22.00 24 ноября по московскому времени), в носовой части судна оказался пробит корпус, куда начала поступать вода.

Тем не менее, экипаж судна под пристальным наблюдением ВМС Таиланда смог самостоятельно довести лайнер до острова Пхукет и пришвартовать его в порту в 10.30 по местному времени (6.30 по московскому времени)

Все находящиеся на борту люди находятся в безопасности.