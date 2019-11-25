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 Эксперт призвал Дамаск выгнать США и ЧВК Blackwater из Сирии и остановить грабеж нефти

Эксперт призвал Дамаск выгнать США и ЧВК Blackwater из Сирии и остановить грабеж нефти
Пять человек погибли и двое по страдали в результате ДТП в Приамурье

Пять человек погибли и двое по страдали в результате ДТП в Приамурье

 Русгидро запустила Сахалинскую ГРЭС-2

Русгидро запустила Сахалинскую ГРЭС-2
Бывший депутат Рады заявил, что украинцы не в состоянии оценить скорость развития Крыма

Бывший депутат Рады заявил, что украинцы не в состоянии оценить скорость развития Крыма

 Эстония не будет запрещать трансляцию российских каналов вслед за Латвией

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Круизный лайнер с пассажирами напоролся на скалы в Андаманском море

Круизный лайнер с пассажирами напоролся на скалы в Андаманском море

 Эксперт призвал Дамаск выгнать США и ЧВК Blackwater из Сирии и остановить грабеж нефти

Эксперт призвал Дамаск выгнать США и ЧВК Blackwater из Сирии и остановить грабеж нефти
8:59   25 Ноября 2019
Весь мир

Эксперт призвал Дамаск выгнать США и ЧВК Blackwater из Сирии и остановить грабеж нефти

Эксперт призвал Дамаск выгнать США и ЧВК Blackwater из Сирии и остановить грабеж нефти

Сергей Хатылев, военный эксперт, бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России считает, что правительству Сирии необходимо разобраться с присутствием на своей территории американских наемников из ЧВК Blackwater. Об этом он заявил изданию «ПолитЭксперт».

Ранее советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен сказал, что американцы остаются на сирийских нефтяных месторождениях, так как не уверены в способности Дамаска защитить их от ИГ*.

Помимо американских военных и курдских боевиков на территорию месторождений также прибыли наемники из ЧВК Blackwater, которые терроризируют местных жителей, избивая их и отбирая последнее имущество.

По мнению эксперта, сирийская полиция и прокуратура должны выяснить, почему на их территории хозяйничают чужие люди.

«США закончат красть нефть тогда, когда этот конфликт выльется в конкретные меры со стороны Сирии и состоится разговор на уровне государств, — подчеркнул Хатылев. — Будет также решаться вопрос по поводу ситуации в САР, поскольку страна нуждается в мирном урегулировании. Должна состоятся международная конференция, где обозначат статус Сирии».

* Террористическая организация, запрещена в РФ.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #сирия #нефть #blackwater

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