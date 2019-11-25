Эксперт призвал Дамаск выгнать США и ЧВК Blackwater из Сирии и остановить грабеж нефти

Сергей Хатылев, военный эксперт, бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России считает, что правительству Сирии необходимо разобраться с присутствием на своей территории американских наемников из ЧВК Blackwater. Об этом он заявил изданию «ПолитЭксперт».

Ранее советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен сказал, что американцы остаются на сирийских нефтяных месторождениях, так как не уверены в способности Дамаска защитить их от ИГ*.

Помимо американских военных и курдских боевиков на территорию месторождений также прибыли наемники из ЧВК Blackwater, которые терроризируют местных жителей, избивая их и отбирая последнее имущество.

По мнению эксперта, сирийская полиция и прокуратура должны выяснить, почему на их территории хозяйничают чужие люди.

«США закончат красть нефть тогда, когда этот конфликт выльется в конкретные меры со стороны Сирии и состоится разговор на уровне государств, — подчеркнул Хатылев. — Будет также решаться вопрос по поводу ситуации в САР, поскольку страна нуждается в мирном урегулировании. Должна состоятся международная конференция, где обозначат статус Сирии».

* Террористическая организация, запрещена в РФ.