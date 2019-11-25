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Русгидро запустила Сахалинскую ГРЭС-2

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Русгидро запустила Сахалинскую ГРЭС-2

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8:24   25 Ноября 2019
Россия

Русгидро запустила Сахалинскую ГРЭС-2

Русгидро запустила Сахалинскую ГРЭС-2

Генерирующая компания «Русгидро» в понедельник запустила Сахалинскую ГРЭС-2 на западном побережье острова неподалеку от села Ильинское, сообщил корреспондент ТАСС с церемонии старта.

Новейшая тепловая электростанция мощностью 120 МВт заменила устаревшую Сахалинскую ГРЭС, функционировавшую с 1965 года. Проект предусматривает годовую выработку новой станции в объеме 840 миллионов кВт/ч, что даст Сахалину треть необходимой электроэнергии.

Глава Русгидро Николай Шульгинов заявил, что станция успешно прошла комплексные испытания и может приступать к работе в осенне-зимний период.

Изначально ввод предприятия в эксплуатацию был намечен на 2018 год, но в ходе пробного пуска были допущены нарушения, в результате чего оборудование оказалось повреждено, и старт пришлось отложить.

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Автор: Мария Милкевич
#русгидро #сахалин #грэс

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