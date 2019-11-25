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 Главнокомандующий ВМФ РФ впервые за 18 лет прибыл в Токио для встреч с японскими коллегами

Главнокомандующий ВМФ РФ впервые за 18 лет прибыл в Токио для встреч с японскими коллегами
Русгидро запустила Сахалинскую ГРЭС-2

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 Главнокомандующий ВМФ РФ впервые за 18 лет прибыл в Токио для встреч с японскими коллегами

Главнокомандующий ВМФ РФ впервые за 18 лет прибыл в Токио для встреч с японскими коллегами
7:38   25 Ноября 2019
Весь мир

Главнокомандующий ВМФ РФ впервые за 18 лет прибыл в Токио для встреч с японскими коллегами

Главнокомандующий ВМФ РФ впервые за 18 лет прибыл в Токио для встреч с японскими коллегами

Главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов посетил могилу советского разведчика Рихарда Зорге в Японии в ходе рабочего визита, чтобы возложить цветы, рассказал представитель департамента информации и массовых коммуникаций Миниобороны РФ по Военно-морскому флоту капитан 1-го ранга Игорь Дыгало.

Уточняется, что в церемонии также принял участие атташе по вопросам обороны при российском посольстве Сергей Шашков и члены военной делегации РФ.

В Японии Евменов намерен обсудить состояние и перспективы военно-морского сотрудничества двух стран и встретиться с руководством оборонного ведомства и Морских сил самообороны Японии.

За последние 18 лет такой визит проводится впервые. О нем договорились в мае министры обороны и иностранных дел России и Японии по итогам переговоров в формате «2+2» в Токио.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #япония

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