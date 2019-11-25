ЧВК Blackwater и курдские боевики помогают США красть нефть у Сирии

Пентагон сделал курдских боевиков и американских наемников своими инструментами для кражи сирийской нефти. Об этом в интервью «ПолитЭксперту» сообщил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

По его словам, США действует одинаковым способом в этих горячих точках: всегда находится кто-то, кто переключает на себя внимание, позволяя США делать все, что им хочется.

Эксперт отмечает, что ЧВК Blackwater была задействована США после неоднократных заявлений Дамаска о недопустимости расхищений национальных богатств. По его словам, сирийские войска начали подтягиваться в эти районы, из-за чего американские военные предполагают возможность столкновений на близкой к нефтегазовым месторождениям территории.

Васильев отмечает, что наемники ЧВК Blackwater, терроризируя местных жителей, отвлекают на себя внимание. По его словам, в это время США «по-тихому» вводят своих военных, строительную технику и дополнительное оружие.

«С моей точки зрения, на сегодняшний день американцы пытаются построить свою стратегию, чтобы курдские формирования и какие-то остатки боевиков ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) приняли участие в столкновениях с сирийскими силами», — заключил эксперт.

Согласно расследованию ФАН, на северо-востоке Сирии остались по меньшей мере 765 американских солдата, а также около 2500 американских наемников ЧВК Blackwater. Последние охраняют нефтегазовые месторождения и конвои с похищенной нефтью. При этом наемники пользуются оставленными США вертолетами AH-64 Apache, БМП М2 «Брэдли» и гаубицами М777. Также им помогают курдские формирования. Около нефтяных полей находятся базы США.