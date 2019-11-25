Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Русгидро запустила Сахалинскую ГРЭС-2

Русгидро запустила Сахалинскую ГРЭС-2

 Жириновский предложил расширить в УК пределы самообороны

Жириновский предложил расширить в УК пределы самообороны
Бывший депутат Рады заявил, что украинцы не в состоянии оценить скорость развития Крыма

Бывший депутат Рады заявил, что украинцы не в состоянии оценить скорость развития Крыма

 Эстония не будет запрещать трансляцию российских каналов вслед за Латвией

Эстония не будет запрещать трансляцию российских каналов вслед за Латвией
ЧВК Blackwater и курдские боевики помогают США красть нефть у Сирии

ЧВК Blackwater и курдские боевики помогают США красть нефть у Сирии

 Главнокомандующий ВМФ РФ впервые за 18 лет прибыл в Токио для встреч с японскими коллегами

Главнокомандующий ВМФ РФ впервые за 18 лет прибыл в Токио для встреч с японскими коллегами
Русгидро запустила Сахалинскую ГРЭС-2

Русгидро запустила Сахалинскую ГРЭС-2

 Жириновский предложил расширить в УК пределы самообороны

Жириновский предложил расширить в УК пределы самообороны
Бывший депутат Рады заявил, что украинцы не в состоянии оценить скорость развития Крыма

Бывший депутат Рады заявил, что украинцы не в состоянии оценить скорость развития Крыма

 Эстония не будет запрещать трансляцию российских каналов вслед за Латвией

Эстония не будет запрещать трансляцию российских каналов вслед за Латвией
ЧВК Blackwater и курдские боевики помогают США красть нефть у Сирии

ЧВК Blackwater и курдские боевики помогают США красть нефть у Сирии

 Главнокомандующий ВМФ РФ впервые за 18 лет прибыл в Токио для встреч с японскими коллегами

Главнокомандующий ВМФ РФ впервые за 18 лет прибыл в Токио для встреч с японскими коллегами
7:08   25 Ноября 2019
Весь мир

Двух граждан России спасли с перевернувшейся рыбацкой лодки в Южной Корее

Двух граждан России спасли с перевернувшейся рыбацкой лодки в Южной Корее

Двое граждан РФ спасены с перевернувшейся рыбацкой лодки в Южной Корее, сообщает агентство Ренхап, ссылаясь на местную береговую охрану.

Уточняется, что на лодке, принадлежавшей местной ферме по разведению устриц, находились три южнокорейца и два россиянина. Инцидент произошел неподалеку от города Кунсан на западном побережье Корейского полуострова. Рыбаки вышли в море в воскресенье и не вернулись, информация об этом поступила в береговую охрану в 23:09 (17:09 по Москве) того же дня.

В 07:57 (01:57 по Москве) понедельника береговая охрана нашла перевернувшуюся лодку примерно в 7,5 километрах от берега и эвакуировала с нее двух граждан РФ и тело 70-летнего южнокорейца, привязанное к борту. Еще два человека пропали.

Россиян 38 и 26 лет отправили в больницу на вертолете. Они находились в сознании и смогли объяснить, что привязали своего погибшего товарища к лодке после того, как тот утонул, чтобы тело не унесло волнами.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #южная корея

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...