Двух граждан России спасли с перевернувшейся рыбацкой лодки в Южной Корее

Двое граждан РФ спасены с перевернувшейся рыбацкой лодки в Южной Корее, сообщает агентство Ренхап, ссылаясь на местную береговую охрану.

Уточняется, что на лодке, принадлежавшей местной ферме по разведению устриц, находились три южнокорейца и два россиянина. Инцидент произошел неподалеку от города Кунсан на западном побережье Корейского полуострова. Рыбаки вышли в море в воскресенье и не вернулись, информация об этом поступила в береговую охрану в 23:09 (17:09 по Москве) того же дня.

В 07:57 (01:57 по Москве) понедельника береговая охрана нашла перевернувшуюся лодку примерно в 7,5 километрах от берега и эвакуировала с нее двух граждан РФ и тело 70-летнего южнокорейца, привязанное к борту. Еще два человека пропали.

Россиян 38 и 26 лет отправили в больницу на вертолете. Они находились в сознании и смогли объяснить, что привязали своего погибшего товарища к лодке после того, как тот утонул, чтобы тело не унесло волнами.