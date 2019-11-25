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Жириновский предложил расширить в УК пределы самообороны

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Жириновский предложил расширить в УК пределы самообороны

Жириновский предложил расширить в УК пределы самообороны

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6:54   25 Ноября 2019
Россия

Жириновский предложил расширить в УК пределы самообороны

Жириновский предложил расширить в УК пределы самообороны

Глава ЛДПР Владимир Жириновский намерен внести в Госдуму РФ законопроект, который расширяет пределы самообороны. Об этом сообщают «Известия».

Депутат предлагает дополнить статью 37 Уголовного кодекса «Необходимая оборона» пунктом о том, что действия, нацеленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов самообороны.

Жириновский отмечает, что сейчас граждане, которые защищали свою жизнь, семью и дом часто сами оказываются за решеткой, поскольку действует норма о «так называемом превышении пределов необходимой самообороны». Он отметил, что в случае, если во время защиты был нанесен ущерб выше, чем существовала угроза, то потерпевший сам становится обвиняемым.

Однако, депутат отмечает, что оценка угрозы очень размыта, из-за чего на практике давать отпор можно только вооруженному человеку - при этом защищаться от группы бандитов без оружия все же опасно.

Глава ЛДПР в качестве примера привел законодательство США, по которому хозяин дома может безнаказанно убить того, кто проникает в его жилье.

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Автор: Олег Королев
#госдума #жириновский #самооборона

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