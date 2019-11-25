Папа Римский призвал оценить риски использования атомной энергетики

Папа Римский Франциск напомнил о риске использования атомной энергии и призвал к ответственному отношению к ней. Об этом он заявил в Токио, находясь на встрече с пострадавшими в аварии на АЭС «Фукусима-1».

Франциск отметил, что хотел бы вспомнить катастрофу на «Фукусиме» и ее последствия. По его словам, кроме решения научных и медицинских проблем, нужно также заниматься восстановлением общества - до тех пор, пока не будут восстановлены общины и люди не получат возможность вести безопасную жизнь, ЧП нельзя считать исчерпанным.

Он заявил, что по этой причине данный вопрос требует серьезного размышления по поводу использования атомной энергии. Папа Римский сослался на японских епископов, которые требовали закрытия атомных электростанций.

Франциск заявил, что необходимо принимать «смелые и важные решения», которые позволять пользоваться альтернативными источниками энергии.