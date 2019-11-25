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Два эвакуированных из Ирака ребенка встретились с родственниками в Приморье

Два эвакуированных из Ирака ребенка встретились с родственниками в Приморье

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6:26   25 Ноября 2019
Весь мир

Два эвакуированных из Ирака ребенка встретились с родственниками в Приморье

Два эвакуированных из Ирака ребенка встретились с родственниками в Приморье

Два ребенка, эвакуированных из Ирака, вернулись к родным в Приморье, рассказала РИА Новости уполномоченный при губернаторе Приморского края по правам ребенка Ирина Медведева.

На прошлой неделе из Багдада в Москву спецрейсом МЧС РФ вылетела четвертая группа из 32 российских детей, попавших в приюты или тюрьмы Ирака вместе с матерями, находящимися в этой стране под следствием или осужденными за причастность к ИГ*. Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова заявила, что детей передадут родственникам в ряде российских регионов. Власти Приморья сообщали, что в регион под опеку бабушки вернутся брат и сестра дошкольного возраста.

«Дети прибыли в Приморье, их встретили родные. Всесторонняя помощь семье оказывается», — сказала Медведева.

На данный момент из Ирака эвакуированы все обнаруженные там 122 гражданина РФ в возрасте от года до 15 лет.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #дети #ирак #приморье

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