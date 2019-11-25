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Строительство моста через реку Лену не потребует корректировки бюджетов
Бывший депутат Рады заявил, что украинцы не в состоянии оценить скорость развития Крыма

Бывший депутат Рады заявил, что украинцы не в состоянии оценить скорость развития Крыма

 Эстония не будет запрещать трансляцию российских каналов вслед за Латвией

Эстония не будет запрещать трансляцию российских каналов вслед за Латвией
Два эвакуированных из Ирака ребенка встретились с родственниками в Приморье

Два эвакуированных из Ирака ребенка встретились с родственниками в Приморье

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5:42   25 Ноября 2019
Весь мир

Крым созовет международный трибунал по провокации Украниы в Керченском проливе

Крым созовет международный трибунал по провокации Украниы в Керченском проливе

Крым созовет международный общественный трибунал по провокации украинских военных в Керченском проливе. Об этом сообщил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

По его словам, проведение трибунала запланировано на весну 2020 года, который станет особым квазисудебным процессом.

Молохов сообщил, что работа по отбору кандидатур из числа видных общественных деятелей (в том числе экономистов, социологов и политологов), которые не относятся ни к России, ни к Украине, уже началась.

Автором данной инициативы стало общественное представительство Крыма в Брюсселе. Ожидается, что процесс пройдет в одной из стран Латинской Америки или Западной Европы. В процессе будут принимать участие прокурор, защита, судьи и приглашенные эксперты, в том числе - в морском праве.

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Автор: Олег Королев
#крым #керченский пролив

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