Крым созовет международный трибунал по провокации Украниы в Керченском проливе

Крым созовет международный общественный трибунал по провокации украинских военных в Керченском проливе. Об этом сообщил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

По его словам, проведение трибунала запланировано на весну 2020 года, который станет особым квазисудебным процессом.

Молохов сообщил, что работа по отбору кандидатур из числа видных общественных деятелей (в том числе экономистов, социологов и политологов), которые не относятся ни к России, ни к Украине, уже началась.

Автором данной инициативы стало общественное представительство Крыма в Брюсселе. Ожидается, что процесс пройдет в одной из стран Латинской Америки или Западной Европы. В процессе будут принимать участие прокурор, защита, судьи и приглашенные эксперты, в том числе - в морском праве.