Строительство моста через реку Лену не потребует корректировки бюджетов

Автомобильный мост через реку Лена не потребует корректировки федерального и регионального бюджетов на следующий год. Об этом сообщил ТАСС глава Якутии Айсен Николаев.

Проект будет реализовываться на условиях государственного и частного партнерства. Часть финансирования составят средства инвестора, часть - средства капитального гранта.

Николаев отметил, что в правительстве Якутии исходят из тех условий, что средства инвестора будут большими. По его словам, финансирование в следующем году, в случае принятия концессионной частной инициативы, может пройти за средств концессионера.

Глава республики пояснил, что капитальный грант будет состоять из средств федерального и регионального бюджетов. По его словам, по графику средства предполагается использовать на поздних этапах в 2022-2024 годах.

Строительство моста через Лену вошло в проект нацпрограммы по развитию Дальнего Востока.