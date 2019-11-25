Ким Чен Ын прибыл в гарнизон острова Чхангриндо в Желтом море для проверки боеготовности

Северокорейский лидер Ким Чен Ын проверил боеготовность военного гарнизона острова Чхангриндо в Желтом море близ южнокорейского острова Пэннендо, передает в понедельник Центральное телеграфное агентство Кореи.

Он осмотрел одну из позиций береговой артиллерии, после чего отдал приказ с наблюдательного пункта провести показательные стрельбы из орудия.

«Воины береговой артиллерийской роты демонстративно показали уважаемому высшему руководителю искусство стрельбы, отшлифованное в мирное время, и порадовали его», — отмечает ЦТАК.

Агентство сообщает, что также Ким Чен Ын подробно ознакомился с бытом военнослужащих — посетил казарму, столовую, продовольственный склад, баню и овощную теплицу. Он поручил бороться за снабжение солдат «мясом, яйцами, продуктами морского промысла, грибами и овощами в соответствии с установленными для них нормами питания».