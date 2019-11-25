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Бывший депутат Рады заявил, что украинцы не в состоянии оценить скорость развития Крыма

Бывший депутат Рады заявил, что украинцы не в состоянии оценить скорость развития Крыма

 Эстония не будет запрещать трансляцию российских каналов вслед за Латвией

Эстония не будет запрещать трансляцию российских каналов вслед за Латвией
Два эвакуированных из Ирака ребенка встретились с родственниками в Приморье

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5:36   25 Ноября 2019
Весь мир

Ким Чен Ын прибыл в гарнизон острова Чхангриндо в Желтом море для проверки боеготовности

Ким Чен Ын прибыл в гарнизон острова Чхангриндо в Желтом море для проверки боеготовности

Северокорейский лидер Ким Чен Ын проверил боеготовность военного гарнизона острова Чхангриндо в Желтом море близ южнокорейского острова Пэннендо, передает в понедельник Центральное телеграфное агентство Кореи.

Он осмотрел одну из позиций береговой артиллерии, после чего отдал приказ с наблюдательного пункта провести показательные стрельбы из орудия.

«Воины береговой артиллерийской роты демонстративно показали уважаемому высшему руководителю искусство стрельбы, отшлифованное в мирное время, и порадовали его», — отмечает ЦТАК.

Агентство сообщает, что также Ким Чен Ын подробно ознакомился с бытом военнослужащих — посетил казарму, столовую, продовольственный склад, баню и овощную теплицу. Он поручил бороться за снабжение солдат «мясом, яйцами, продуктами морского промысла, грибами и овощами в соответствии с установленными для них нормами питания».

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Автор: Мария Милкевич
#кндр #ким чен ын

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