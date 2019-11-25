Кибератаку на демократов перед выборами осуществила Украина, заявил американский сенатор

Сенатор-республиканец Джон Кеннеди не исключил, что Украина может нести ответственность за взлом сервера Национального комитета Демократической партии во время предвыборной кампании в 2016 году. Об этом он заявил в эфире Fox News.

Организация WikiLeaks в 2016 году опубликовала внутреннюю переписку демократов, что негативно сказалосьна популярности кандидата Хиллари Клинтон. Спецслужбы США заявляли, что Россия организовала хакерскую атаку. Президент США Дональд Трамп не раз заявлял, что демократы так и не передали сервер власти США, а направили его специалистам компании CrowdStrike. По его словам, владельцем этой компании является «очень богатый украинец».

Журналист Fox News спросил у Кеннеди, кого он считает организатором взлом. Сенатор отметил, это никому не известно, однако предполагает, что за этим могла стоять Украина.

Также законодатель прокомментировал выступление в палате представителей Фионы Хилл, которая работала старшим директором по России в СНБ. В рамках обсуждения импичмента Трампа она заявляла, что версию о причастности Украины к влиянию на выборы в США пытается распространить Россия. Кеннеди отметил, что Хилл имеет право на свое мнение, однако ответных доказательств она так и не продемонстрировала.