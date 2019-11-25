Бывший депутат Рады заявил, что украинцы не в состоянии оценить скорость развития Крыма

Населению Украины трудно представить масштабы и скорость развития инфраструктуры в Крыму, считает бывший депутат Верховной рады Василий Волга. Видеозапись его выступления выложена на YouTube.

Он заявил, что ситуация на полуострове схожа со всесоюзной стройкой времен СССР.

Волга отметил, что за пять лет в Крыму возвели множество электростанций, и теперь полуостров не только сам обеспечивает себя энергией, но и поставляет ее в другие регионы РФ.