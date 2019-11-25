Колумбийские власти начали национальный диалог после массовых протестов

Колумбийский президент Иван Дуке после трехдневных многотысячных протестов запустил «национальный диалог», который должен определить политику государства.

Дуке на своей странице в Twitter написал, что сегодня в доме правительства, вместе с мэрами, начинается «большой национальный диалог». По его словам, целью мероприятия является оценка «срочных потребностей городов и муниципалитетов», а также сложившейся ситуации в стране.

В акциях протеста в Колумбии с четверга по субботу приняли участие более двухсот тысяч человек. Беспорядки охватили ряд городов страны. Изначально акции протеста задумывались как марши преподавателей и студентов, однако оппозиция заявила о намерении провести всеобщую забастовку.

Протестующие выступают против бездействия властей в борьбе с преступностью и экономической политики. Власти Колумбии выразили опасения, что протесты могут пойти по сценарию соседних стран, где беспорядке привели к серьезному экономическому ущербу и жертвам. Миграционная служба закрыла перед протестами сухопутные и речные границы, правительство ввело экстренные меры.