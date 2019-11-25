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 Колумбийские власти начали национальный диалог после массовых протестов

Колумбийские власти начали национальный диалог после массовых протестов
Строительство моста через реку Лену не потребует корректировки бюджетов

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Бывший депутат Рады заявил, что украинцы не в состоянии оценить скорость развития Крыма

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 Колумбийские власти начали национальный диалог после массовых протестов

Колумбийские власти начали национальный диалог после массовых протестов
4:04   25 Ноября 2019
Весь мир

Колумбийские власти начали национальный диалог после массовых протестов

Колумбийские власти начали национальный диалог после массовых протестов

Колумбийский президент Иван Дуке после трехдневных многотысячных протестов запустил «национальный диалог», который должен определить политику государства.

Дуке на своей странице в Twitter написал, что сегодня в доме правительства, вместе с мэрами, начинается «большой национальный диалог». По его словам, целью мероприятия является оценка «срочных потребностей городов и муниципалитетов», а также сложившейся ситуации в стране.

В акциях протеста в Колумбии с четверга по субботу приняли участие более двухсот тысяч человек. Беспорядки охватили ряд городов страны. Изначально акции протеста задумывались как марши преподавателей и студентов, однако оппозиция заявила о намерении провести всеобщую забастовку.

Протестующие выступают против бездействия властей в борьбе с преступностью и экономической политики. Власти Колумбии выразили опасения, что протесты могут пойти по сценарию соседних стран, где беспорядке привели к серьезному экономическому ущербу и жертвам. Миграционная служба закрыла перед протестами сухопутные и речные границы, правительство ввело экстренные меры.

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Автор: Олег Королев
#протесты #колумбия

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