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3:18   25 Ноября 2019
Весь мир

Глава ВТБ порекомендовал хранить сбережения в рублях

Глава ВТБ порекомендовал хранить сбережения в рублях

Глава банка ВТБ Андрей Костин порекомендовал хранить сбережения в рублях, отметив стабильность российской валюты в перспективе.

В эфире телепрограммы «Большая игра» на Первом канале он заявил, что выступает за рубль всегда, а сейчас - тем более. По его словам, все банковские ставки «все равно выпше по рублю».

Костин отметил, что аналитики пишут, что к концу года рубль «немного качнется», однако в перспективе рубль достаточно стабилен. Глава ВТБ отметил, что сам бы предпочел хранить сбережения в рублях, делать вклады в российской валюте.

«Российские облигации позволяют сегодня иметь достаточную доходность на это», — отметил он.

Также Костин заявил, что, независимо от санкций и цен на нефть, рубль в последнее время немного укрепился.

Ранее глава ВТБ сообщил, что не ожидает новых антироссийских санкций США.

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Автор: Олег Королев
#втб #рубль #костин

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