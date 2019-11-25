Глава ВТБ порекомендовал хранить сбережения в рублях

Глава банка ВТБ Андрей Костин порекомендовал хранить сбережения в рублях, отметив стабильность российской валюты в перспективе.

В эфире телепрограммы «Большая игра» на Первом канале он заявил, что выступает за рубль всегда, а сейчас - тем более. По его словам, все банковские ставки «все равно выпше по рублю».

Костин отметил, что аналитики пишут, что к концу года рубль «немного качнется», однако в перспективе рубль достаточно стабилен. Глава ВТБ отметил, что сам бы предпочел хранить сбережения в рублях, делать вклады в российской валюте.

«Российские облигации позволяют сегодня иметь достаточную доходность на это», — отметил он.

Также Костин заявил, что, независимо от санкций и цен на нефть, рубль в последнее время немного укрепился.

Ранее глава ВТБ сообщил, что не ожидает новых антироссийских санкций США.