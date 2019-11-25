США заявили о «неспособности» Сирии защитить свою нефть от ИГ*, чтобы продолжать ее грабеж

Востоковед Борис Долгов заявил изданию «ПолитРоссия», что утверждение Вашингтона о неспособности Дамаска защитить свои нефтегазовые объекты в Дейр-эз-Зоре от боевиков ИГ* является нонсенсом и абсурдом.

Такими словами ранее оправдал советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен на форуме в канадском Галифаксе факт незаконного присутствия американских военных на чужих нефтяных месторождениях.

Однако Долгов не верит, что США могут преследовать столь «благородные» цели. Несомненно, они действуют в Сирии в собственных интересах, и первостепенная их задача — убрать неугодный режим Асада. Американцам известно, что нефтегазовые объекты в Заевфратье имеют стратегическое значение для экономического развития САР. Поэтому с помощью курдских боевиков и нескольких тысяч наемников из ЧВК Blackwater США остаются «сторожить» сирийскую нефть., хотя их об этом никто не просил.

«Это наглое попрание международных законов и территориальной целостности Сирии, – подчеркнул эксперт. – США фактически аннексировали нефтегазовые районы страны, и это еще одно подтверждение того политического вектора, который выбрал Белый дом».

Возомнив себя мировыми лидерами, США считают себя вправе вмешиваться в дела любого суверенного государства, маскируя свои корыстные цели и эгоистичные амбиции под благородную, гуманитарную миссию. Между тем, напомнил Долгов, более 90 % сирийских земель освобождено от террористов усилиями правительственной армии при поддержке России. Именно поэтому заявления, что руководство САР якобы не способно осуществлять контроль за собственными нефтегазовыми месторождениями, – это нонсенс и абсурд.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.