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2:47   25 Ноября 2019
Весь мир

Глава Пентагона попросил министра ВМС США уйти с должности

Глава Пентагона попросил министра ВМС США уйти с должности

Министр обороны США Марк Экспер попросил министра ВМС США Ричарда Спенсера уйти с должности в связи с утратой доверия. Об этом сообщает Washington Post, ссылаясь на заявление Пентагона.

Сообщается, что данное решение об отставке было принято на фоне дела морпеха Эдварда Галлахера, который обвинялся в военных преступлениях в Афганистане. После того, как стало известно, что министр ВМС США тайно предлагал сотрудникам Белого дома не вмешиваться в дело против Галлахера, чтобы тот мог уйти из ВМС с сохранением звания, Эспер попросил об отставке Спенсера.

Глава Пентагона заявил, что в результате он пришел к выводу, что не доверяет Спенсеру, из-за чего он не может продолжать занимать должность министра ВМС США.

Ранее сообщалось, что обвинявшийся в военных преступлениях спецназовец ВМС США Эдвард Галлахер был признан невиновным в убийстве раненого человека и стрельбе по мирным жителям во время службы в иракском Мосуле_

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Автор: Олег Королев
#пентагон #военные преступления

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