Россия в силу своего географического положения не может не заниматься решением геополитических задач. Об этом заявил член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее глава генштаба ВС Украины Руслан Хомчак заявил, что Крым для России «является базой, которая должна кошмарить Европу и Северную Африку». По его мнению, полуостров позволит «господствовать в Средиземном море».

Сенатор отметил, что Россия - это не маленькое государство Сан-Марино, она в силу своего географического положения и истории не может решать геополитические задачи. Клинцевич выразил недоумение, что Хомчак, занимая такую должность, не понимает подобных простых вещей, но не задается вопросом о том, что забыли американские военные в Европе.

«Вот кто реально «кошмарит» - и не только Европу, но весь мир», — подчеркнул он.

По его словам, Россия лишь обеспечивает свою безопасность.

Также Клинцевич напомнил, что Крым - территория России, на которой россияне находятся у себя дома, в отличие от американцев.