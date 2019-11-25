Известный фейками о Сирии Коротков контактировал с ИГ* — расследование ФАН

Федеральное агентство новостей выпустило эксклюзивный материал, из которого следует, что российское либеральное издание «Новая газета» является пристанищем пособников ИГ*.

Также расследование посвящено деятельности одиозного олигарха Михаила Ходорковского по спонсированию либеральных журналистов, которые добывают для него информацию, чтобы стругать антироссийские фейки для очернения Министерства обороны РФ и российских властей, чья прямая заслуга — победа над террористами ИГ* в Сирии и постепенное восстановление мира и стабильности в стране. Пока опубликована лишь первая часть расследования ФАН, всего их будет пять.

Журналисты, корреспонденты и стрингеры ФАН следят за развитием событий в Сирии практически с первых дней гражданской войны. Также они наблюдают за СМИ и журналистами, оказывающими поддержку ИГ* и другим террористическим организациям. В определенный момент внимание редакции привлек журналист «Новой газеты» Денис Коротков, получивший известность благодаря своим статьям о Сирии. В итоге оказалось, что он один из тех, кто зарабатывает на сотрудничестве с ИГ*.

Слухи об этом появились 10 сентября 2017 года, когда Telegram-канал Directorate 4 опубликовал фотографию убитых игиловцев и их бумаг, на которых засветился телефон Короткова. Стало очевидно, что журналист общался с представителями ИГ* для создания своих «сенсационных расследований» о «группе Вагнера».

В сентябре этого года ФАН удалось выйти на бывшего члена ИГ*, который подтвердил агентству эту информацию. Молодой человек, оказавшийся в рядах террористов по воле отчима, занимался радиоперехватом и прослушкой, в том числе телефонных переговоров, в штабе глубоко в тылу. Там он встретился с американцами, а также узнал о наличии «контактов из России». С одним из них он общался больше других и хорошо запомнил его имя — Денис Коротков.

Теперь стало ясно, как, оставаясь в Петербурге, корреспондент отдела расследований «Новой газеты» получал видео и прочие материалы для своих статей, включая фейковые, — сотрудничая с США и олигархами-русофобами, а также с ИГ*. Понятно, как Коротков получил доступ к видео о ликвидированном террористе стоимостью порядка 10 000 долларов (об этом сообщал Telegram-канал «Караульный», которому пытались продать ролик) и опубликовал статью якобы о действиях «ЧВК Вагнера». Либо видео выкупил его спонсор Ходорковский, либо он сам получил его от ИГ*.

Напомним, «Новая газета» далеко не впервые замечена в связях с террористами. В 2002 году, когда вся Россия с ужасом наблюдала за трагедией на мюзикле «Норд-Ост», колумнист Ирек Муртазин, бывший председатель ВГТРК-Татарстан, открыто выражал сочувствие террористам, в прямом эфире называя боевиков «чеченскими повстанцами», а страшный теракт — актом отчаяния.

Другая сотрудница «Новой» — Ольга Боброва осенью 2018 года опубликовала интервью с Сергеем Трофимовым, воюющего в Сирии на стороне террористической организации «Джебхат-ан-Нусра»*.

* Террористические организации, запрещены в РФ.