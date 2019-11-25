Олигарх Михаил Ходорковский спонсирует либеральных журналистов и платит боевикам ИГ* за лживые материалы о российских военных. Об этом ФАН пишет в первой части своего расследования о Сирии, в котором рассказывает о сотрудничестве корреспондента «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами.

Отвечавший за налаживание связей бывший член побежденной благодаря действиям ВКС РФ группировки ИГ* Малиф (имя изменено - ФАН) рассказал, что среди его многочисленных контактов «по работе» был некий Денис Коротков, который выведывал у него различную информацию. Террорист смог понять, что общается с журналистом в момент, когда журналист стал расспрашивать о погибших русских.

Также Малиф рассказал, что к боевикам приезжали различные группы журналистов, с которыми ему приходилось работать. Так, он был переводчиком у двух молодых парней, которые говорили по-русски. В один момент один из них рассказал, что их поездку к террористам в Сирию оплачивал «какой-то российский олигарх Михаил». После того, как Малиф стал расспрашивать у начальства об этом, ему велели молчать.

Говоря о российском олигархе Михаиле, вероятнее всего, Малиф говорит о Ходорковском. С учетом этого картина начинает складываться: Короткова и беглого олигарха связывают давние спонсорские отношения. Журналист также ежегодно ездит на форумы «Открытой России», где встречается с Ходорковским.

Так, по данным источников, беглый олигарх спонсировал Короткова на десятки миллионов рублей. Он брал деньги за сотрудничество ИГ* и выпуск лживых материалах о действиях Минобороны РФ в Сирии и фейки про ЧВК «Вагнера», публикацией которых он пытался помешать успешному процессу России по восстановлению мира в Сирии.

Сказанное Малифом объясняет, откуда у корреспондента отдела расследований «Новой газеты» находятся видео и прочие материалы для изготовления статей, в том числе и фейковых. Российский журналист сотрудничает с США и антироссийски настроенными олигархами, оплачивающими ему расходы и работу, в том числе вместе с ИГ*. Это также объясняет тот факт, как Коротков получил доступ к видео о ликвидированном террористе, цена которого составляла около 10 тысяч долларов, и опубликовал статью в «Новой газете» о якобы имевших место действиях «ЧВК Вагнера».

Провокация либерального издания удивительным образом совпала с запросами, которые агентство направляло некоторым знакомым Короткова. ФАН предполагает, что своей публикацией журналист, сотрудничающий с ИГ*, намеревался прикрыться от расследования. Подробности - в первой части расследования ФАН.

*ИГ - террористическая группировка, запрещена в РФ.