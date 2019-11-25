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 Российские военные проведут инспекцию в Португалии в ноябре

Российские военные проведут инспекцию в Португалии в ноябре
1:06   25 Ноября 2019
Весь мир

Российские военные проведут инспекцию в Португалии в ноябре

Российские военные проведут инспекцию в Португалии в ноябре

Российские инспекторы на текущей неделе проверят район в Португалии в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом сообщает газета ВКС РФ «Красная звезда».

Отмечается, что проверка будет проходить с 25 по 29 ноября. Площадь инспектируемого района охватит около 16 тысяч квадратных километров. Российские проверяющие посетят полигоны и учебные центры, а также получат сведения о находящихся в данном районе формированиях и воинских частях.

Венский документ 2011 года подразумевает под собой широкий обмен сведениями о военных бюджетах, оборонном планировании и о военных силах. Также страны-члены договора ОБСЕ уведомляют друг друга о различных видах военной деятельности, проводят взаимные инспекции. Целью документа является дальнейшее укрепление доверия и безопасности в рамках ОБСЕ.

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Автор: Олег Королев
#договор об открытом небе

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