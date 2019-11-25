Подлодка «Петропавловск-Камчатский» в понедельник поступит в ВМФ РФ

Дизель-электрическая субмарина «Петропавловск-Камчатский» проекта 636.3 («Варшавянка»), построенная на Адмиралтейских верфях, в понедельник поступит в распоряжение ВМФ РФ, рассказали в пресс-службе Адмиралтейских верфей.

Пройдет торжественная церемония подъема на подлодке Военно-морского флага.

Напомним, контракт на строительство серии из шести подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота (ТОФ) был заключен Министерством обороны РФ и Адмиралтейскими верфями в сентябре 2016 года.

Ранее поступала информация, что спуск на воду второй подлодки проекта 636.3 «Волхов», строящейся для Тихоокеанского флота, запланирован на декабрь 2019 года. Первого ноября 2019 года началось строительство еще двух судов проекта 636.3 под названием «Уфа» и «Магадан» для ТОФ.

С августа 2010 по ноябрь 2016 года уже было построено шесть субмарин этого проекта.