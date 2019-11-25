Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Вербовщик ИГ* рассказал, как Коротков и Ходорковский связаны с террористами в Сирии

Вербовщик ИГ* рассказал, как Коротков и Ходорковский связаны с террористами в Сирии

 Подлодка «Петропавловск-Камчатский» в понедельник поступит в ВМФ РФ

Подлодка «Петропавловск-Камчатский» в понедельник поступит в ВМФ РФ
Эстония не будет запрещать трансляцию российских каналов вслед за Латвией

Эстония не будет запрещать трансляцию российских каналов вслед за Латвией

 Зеленского осудили за форму с черепом на шевроне

Зеленского осудили за форму с черепом на шевроне

Российский сенатор ответил на заявление украинского генерала о базе РФ в Крыму

Российский сенатор ответил на заявление украинского генерала о базе РФ в Крыму

 Российские военные проведут инспекцию в Португалии в ноябре

Российские военные проведут инспекцию в Португалии в ноябре
Вербовщик ИГ* рассказал, как Коротков и Ходорковский связаны с террористами в Сирии

Вербовщик ИГ* рассказал, как Коротков и Ходорковский связаны с террористами в Сирии

 Подлодка «Петропавловск-Камчатский» в понедельник поступит в ВМФ РФ

Подлодка «Петропавловск-Камчатский» в понедельник поступит в ВМФ РФ
Эстония не будет запрещать трансляцию российских каналов вслед за Латвией

Эстония не будет запрещать трансляцию российских каналов вслед за Латвией

 Зеленского осудили за форму с черепом на шевроне

Зеленского осудили за форму с черепом на шевроне

Российский сенатор ответил на заявление украинского генерала о базе РФ в Крыму

Российский сенатор ответил на заявление украинского генерала о базе РФ в Крыму

 Российские военные проведут инспекцию в Португалии в ноябре

Российские военные проведут инспекцию в Португалии в ноябре
1:14   25 Ноября 2019
Россия

Подлодка «Петропавловск-Камчатский» в понедельник поступит в ВМФ РФ

Подлодка «Петропавловск-Камчатский» в понедельник поступит в ВМФ РФ

Дизель-электрическая субмарина «Петропавловск-Камчатский» проекта 636.3 («Варшавянка»), построенная на Адмиралтейских верфях, в понедельник поступит в распоряжение ВМФ РФ, рассказали в пресс-службе Адмиралтейских верфей.

Пройдет торжественная церемония подъема на подлодке Военно-морского флага.

Напомним, контракт на строительство серии из шести подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота (ТОФ) был заключен Министерством обороны РФ и Адмиралтейскими верфями в сентябре 2016 года.

Ранее поступала информация, что спуск на воду второй подлодки проекта 636.3 «Волхов», строящейся для Тихоокеанского флота, запланирован на декабрь 2019 года. Первого ноября 2019 года началось строительство еще двух судов проекта 636.3 под названием «Уфа» и «Магадан» для ТОФ.

С августа 2010 по ноябрь 2016 года уже было построено шесть субмарин этого проекта.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #подлодка #петропавловск-камчатский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...