Глава Албанской церкви призвал провести всеправославный собор для обсуждения украинских раскольников

Предстоятель Албанской православной церкви Анастасий предложил провести всеправославный собор для преодоления раскола, вызванного томосом об «автокефалии» украинской «церкви».

В его послании отмечается, что события вокруг предоставления томоса создали новую реальность, в которую вовлечены геополитические интересы. Анастасий подчеркивает, что данную ситуацию нельзя игнорировать.

По словам архиепископа Тиранского и всей Албании, предоставление «автокефалии» украинской «церкви» не принесло единства и мира в православии.

Анастасий подчеркивает, что центральной фигурой в украинской проблеме является «патриарх» Филарет, который в конечном итоге отказался от «томоса», раскритиковав его содержание и цель. По его словам, разногласия распространились в целом на все православие.

Предстоятель Албанской церкви отмечает, что после решения РПЦ многие православные прекратили евхаристическое общение с Элладской церковью, Александрийским патриархатом и Константинополем.

Он отметил, что вопрос о законности решений самопровозглашенного «патриарха» Филарета, отлученного от церкви и подвергнутого анафеме, продолжает разделять.