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Глава Албанской церкви призвал провести всеправославный собор для обсуждения украинских раскольников

Глава Албанской церкви призвал провести всеправославный собор для обсуждения украинских раскольников

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0:29   25 Ноября 2019
Весь мир

Глава Албанской церкви призвал провести всеправославный собор для обсуждения украинских раскольников

Глава Албанской церкви призвал провести всеправославный собор для обсуждения украинских раскольников

Предстоятель Албанской православной церкви Анастасий предложил провести всеправославный собор для преодоления раскола, вызванного томосом об «автокефалии» украинской «церкви».

В его послании отмечается, что события вокруг предоставления томоса создали новую реальность, в которую вовлечены геополитические интересы. Анастасий подчеркивает, что данную ситуацию нельзя игнорировать.

По словам архиепископа Тиранского и всей Албании, предоставление «автокефалии» украинской «церкви» не принесло единства и мира в православии.

Анастасий подчеркивает, что центральной фигурой в украинской проблеме является «патриарх» Филарет, который в конечном итоге отказался от «томоса», раскритиковав его содержание и цель. По его словам, разногласия распространились в целом на все православие.

Предстоятель Албанской церкви отмечает, что после решения РПЦ многие православные прекратили евхаристическое общение с Элладской церковью, Александрийским патриархатом и Константинополем.

Он отметил, что вопрос о законности решений самопровозглашенного «патриарха» Филарета, отлученного от церкви и подвергнутого анафеме, продолжает разделять.

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Автор: Олег Королев
#украина #рпц #томос #пцу

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