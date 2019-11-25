Собянин заявил, что на МЦД повысят составность поездов и временно введут бесплатный проезд

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что в связи со значительным ростом пассажиропотока на Московских центральных диаметрах (МЦД) было решено с 25 ноября на МЦД-2 повысить составность всех поездов до 10–11 вагонов.

Благодаря этой мере в часы пик пассажирских мест станет на 30 % больше, а с момента запуска — на 49 %.

Собянин уточнил, что с момента запуска МЦД количество пассажиров в рабочие дни составило более полмиллиона человек.

Мэр столицы добавил, что на МЦД-1 количество вагонов будет увеличено в течение следующих 15 дней. Также он сообщил, что для более тщательной наладки билетной системы «Центральная пригородная пассажирская компания» на ближайшие две недели сделает проезд на электричках по МЦД бесплатным.