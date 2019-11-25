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Собянин заявил, что на МЦД повысят составность поездов и временно введут бесплатный проезд

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0:31   25 Ноября 2019
Россия

Собянин заявил, что на МЦД повысят составность поездов и временно введут бесплатный проезд

Собянин заявил, что на МЦД повысят составность поездов и временно введут бесплатный проезд

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что в связи со значительным ростом пассажиропотока на Московских центральных диаметрах (МЦД)  было решено с 25 ноября на МЦД-2 повысить составность всех поездов до 10–11 вагонов.

Благодаря этой мере в часы пик пассажирских мест станет на 30 % больше, а с момента запуска — на 49 %.

Собянин уточнил, что с момента запуска МЦД количество пассажиров в рабочие дни составило более полмиллиона человек.

Мэр столицы добавил, что на МЦД-1 количество вагонов будет увеличено в течение следующих 15 дней. Также он сообщил, что для более тщательной наладки билетной системы «Центральная пригородная пассажирская компания» на ближайшие две недели сделает проезд на электричках по МЦД бесплатным.

«Будем и дальше развивать МЦД, делать их комфортнее и удобнее», — пообещал Собянин.

 

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Автор: Мария Милкевич
#москва #собянин #мцд

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