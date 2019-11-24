Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Собянин заявил, что на МЦД повысят составность поездов и временно введут бесплатный проезд

Собянин заявил, что на МЦД повысят составность поездов и временно введут бесплатный проезд

 Президент СПбГУ Людмила Вербицкая ушла из жизни в Петербурге

Президент СПбГУ Людмила Вербицкая ушла из жизни в Петербурге
Эстония не будет запрещать трансляцию российских каналов вслед за Латвией

Эстония не будет запрещать трансляцию российских каналов вслед за Латвией

 Зеленского осудили за форму с черепом на шевроне

Зеленского осудили за форму с черепом на шевроне

Глава Албанской церкви призвал провести всеправославный собор для обсуждения украинских раскольников

Глава Албанской церкви призвал провести всеправославный собор для обсуждения украинских раскольников

 Минимум 13 человек погибли во время протестных демонстраций в Ираке

Минимум 13 человек погибли во время протестных демонстраций в Ираке
Собянин заявил, что на МЦД повысят составность поездов и временно введут бесплатный проезд

Собянин заявил, что на МЦД повысят составность поездов и временно введут бесплатный проезд

 Президент СПбГУ Людмила Вербицкая ушла из жизни в Петербурге

Президент СПбГУ Людмила Вербицкая ушла из жизни в Петербурге
Эстония не будет запрещать трансляцию российских каналов вслед за Латвией

Эстония не будет запрещать трансляцию российских каналов вслед за Латвией

 Зеленского осудили за форму с черепом на шевроне

Зеленского осудили за форму с черепом на шевроне

Глава Албанской церкви призвал провести всеправославный собор для обсуждения украинских раскольников

Глава Албанской церкви призвал провести всеправославный собор для обсуждения украинских раскольников

 Минимум 13 человек погибли во время протестных демонстраций в Ираке

Минимум 13 человек погибли во время протестных демонстраций в Ираке
23:52   24 Ноября 2019
Весь мир

Минимум 13 человек погибли во время протестных демонстраций в Ираке

Минимум 13 человек погибли во время протестных демонстраций в Ираке

Минимум 13 человек погибли, еще 150 были ранены в воскресенье на юге Ирака в стычках протестующих с правоохранительными органами, передает агентство Associated Press со ссылкой на руководство страны.

Власти Ирана назвали прошедший день «одним из худших» за все два месяца антиправительственных демонстраций на юге республики.

Напомним, протестные акции в Ираке длятся с начала октября, люди недовольны ухудшением условий жизни, высокой безработицей среди молодежи и коррупцией. Манифестации постоянно сопровождаются насилием и беспорядками. Протестующие призывают к отставке правительства и  досрочным парламентским выборам.

С начала беспорядков их жертвами стали более 320 демонстрантов и сотрудников сил безопасности, более 15 тысяч человек пострадали.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#иран #протесты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...