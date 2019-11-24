Минимум 13 человек погибли во время протестных демонстраций в Ираке

Минимум 13 человек погибли, еще 150 были ранены в воскресенье на юге Ирака в стычках протестующих с правоохранительными органами, передает агентство Associated Press со ссылкой на руководство страны.

Власти Ирана назвали прошедший день «одним из худших» за все два месяца антиправительственных демонстраций на юге республики.

Напомним, протестные акции в Ираке длятся с начала октября, люди недовольны ухудшением условий жизни, высокой безработицей среди молодежи и коррупцией. Манифестации постоянно сопровождаются насилием и беспорядками. Протестующие призывают к отставке правительства и досрочным парламентским выборам.

С начала беспорядков их жертвами стали более 320 демонстрантов и сотрудников сил безопасности, более 15 тысяч человек пострадали.