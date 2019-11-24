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Эстония не будет запрещать трансляцию российских каналов вслед за Латвией

Эстония не будет запрещать трансляцию российских каналов вслед за Латвией

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23:15   24 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Эстония не будет запрещать трансляцию российских каналов вслед за Латвией

Эстония не будет запрещать трансляцию российских каналов вслед за Латвией

Эстония не намерена следом за Латвией вводить запрет на трансляцию в республике девяти русскоязычных телеканалов, конечным бенефициаром которых является Юрий Ковальчук, который находится под санкциями Евросоюза, рассказал в воскресенье советник по медиауслугам Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Пеэтер Соокруус.

«Мы находимся в ситуации анализа и очень быстрых шагов не планируем, — сообщил он порталу Э-эр-эр. — Но никакие варианты не исключены».

Соокруус рассказал, что Департамент защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии работает иначе, чем регуляторы Латвии и Литвы, и не вправе принимать решения по поводу трансляции каналов. Департамент может сделать предписание о приостановке трансляции канала на какое-то время, но не проводит регулярный мониторинг. Соответственно, если появится новое предприятие, которое пожелает включить в свои пакеты каналы того или иного государства, то у департамента не нужно спрашивать разрешения, как это делается в Латвии и Литве.

Напомним, 20 ноября Национальный совет по электронным СМИ Латвии решил остановить трансляцию девяти русскоязычных каналов — «Время: далекое и близкое», «Бобер», «Дом Кино», «Дом Кино Премиум», «Музыка Первого», «О!», «Поехали», «Телекафе» и «Петербург-Пятый канал».

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Автор: Мария Милкевич
#россия #эстония

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