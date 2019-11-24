Эстония не будет запрещать трансляцию российских каналов вслед за Латвией

Эстония не намерена следом за Латвией вводить запрет на трансляцию в республике девяти русскоязычных телеканалов, конечным бенефициаром которых является Юрий Ковальчук, который находится под санкциями Евросоюза, рассказал в воскресенье советник по медиауслугам Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Пеэтер Соокруус.

«Мы находимся в ситуации анализа и очень быстрых шагов не планируем, — сообщил он порталу Э-эр-эр. — Но никакие варианты не исключены».

Соокруус рассказал, что Департамент защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии работает иначе, чем регуляторы Латвии и Литвы, и не вправе принимать решения по поводу трансляции каналов. Департамент может сделать предписание о приостановке трансляции канала на какое-то время, но не проводит регулярный мониторинг. Соответственно, если появится новое предприятие, которое пожелает включить в свои пакеты каналы того или иного государства, то у департамента не нужно спрашивать разрешения, как это делается в Латвии и Литве.

Напомним, 20 ноября Национальный совет по электронным СМИ Латвии решил остановить трансляцию девяти русскоязычных каналов — «Время: далекое и близкое», «Бобер», «Дом Кино», «Дом Кино Премиум», «Музыка Первого», «О!», «Поехали», «Телекафе» и «Петербург-Пятый канал».