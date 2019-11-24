Президент СПбГУ Людмила Вербицкая ушла из жизни в Петербурге

Президент СПбГУ Людмила Вербицкая скончалась в Санкт-Петербурге, рассказал РИА Новости представитель вуза.

«Людмила Алексеевна ушла из жизни», — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что о времени и месте похорон сообщат позднее.

Людмила Алексеевна Вербицкая — советский и российский лингвист-русист, которая в 1994 году стала первой женщиной-ректором СПбГУ. В годы ее пребывания на посту в университете заработали два новых факультета: международных отношений и медицинский. С 18 февраля 2008 года она занимала должность президента СПбГУ, с 26 апреля 2010 года — декана филологического факультета, с 2011 года — почетного профессора СПбГУ, с октября 2013 года — президента Российской академии образования.

Вербицкая является Кавалером ордена Почетного легиона и ордена заслуг перед Республикой Польша и Полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».