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Сотрудник миссии ООН в Афганистане погиб при взрыве в Кабуле

Сотрудник миссии ООН в Афганистане погиб при взрыве в Кабуле

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22:33   24 Ноября 2019
Весь мир

Сотрудник миссии ООН в Афганистане погиб при взрыве в Кабуле

Сотрудник миссии ООН в Афганистане погиб при взрыве в Кабуле

Взрыв в афганском Кабуле унес жизнь одного сотрудника миссии ООН по содействию в Афганистане (UNAMA), еще двое пострадали, говорится на сайте миссии.

Ранее официальный представитель МВД Афганистана Нусрат Рахими рассказал о сильнейшем взрыве, который раздался в воскресенье в одном из районов Кабула. По его данным, погиб один человек и еще пять были ранены.

«С огромной скорбью семья ООН в Афганистане подтверждает, что один коллега был убит, двое получили ранения, когда автомобиль со знаком ООН был атакован в Кабуле», — отмечается в сообщении миссии.

Миссия обратилась к руководству Афганистана с призывом провести скорейшее расследование нападения и привлечь виновных к ответственности за содеянное.

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Автор: Мария Милкевич
#оон #взрыв #афганистан

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