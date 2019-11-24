Сотрудник миссии ООН в Афганистане погиб при взрыве в Кабуле

Взрыв в афганском Кабуле унес жизнь одного сотрудника миссии ООН по содействию в Афганистане (UNAMA), еще двое пострадали, говорится на сайте миссии.

Ранее официальный представитель МВД Афганистана Нусрат Рахими рассказал о сильнейшем взрыве, который раздался в воскресенье в одном из районов Кабула. По его данным, погиб один человек и еще пять были ранены.

«С огромной скорбью семья ООН в Афганистане подтверждает, что один коллега был убит, двое получили ранения, когда автомобиль со знаком ООН был атакован в Кабуле», — отмечается в сообщении миссии.

Миссия обратилась к руководству Афганистана с призывом провести скорейшее расследование нападения и привлечь виновных к ответственности за содеянное.