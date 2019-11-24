Сторонники Навального учатся кровопролитным протестам у Гонконга перед выборами-2021

Жители Гонконга с начала июля массово протестуют против закона об экстрадиции. И хотя впоследствии власти отозвали закон, протесты не закончились. Беспорядки неоднократно выливались в инциденты, когда «подогреваемые» политической элитой США провокаторы метали в полицейских баллоны с кислотой и коктейли Молотова, из-за чего пострадали сотни человек.

Западные страны активно поддерживают такие «акции». В частности, соцсеть Facebook широко распространяет фейки о «жертвах» протестов в Гонконге и отказывается их удалять по запросу правоохранительных структур Китая.

Американский телеканал CNN, популярный среди гонконгской оппозиции, в конце августа показал выпуск, где сообщалось, что полицейские якобы применили водометы и бутылки с зажигательной смесью против «мирных граждан». Позже телеканал удалил этот абсурдный и ложный эфир.

Хотя фейки американских СМИ постоянно разоблачают, осадок от них остается, и протестные настроения растут вместе с количеством провокаций со стороны «бунтовщиков».

Происходящее в Гонконге служит «отличным примером» для соратников блогера Алексея Навального, который отработал новые методы «политической борьбы» на сентябрьских выборах в Мосгордуму. Ранее близкий к главе ФБК (признан иностранным агентом) Леонид Волков признался в интервью, что эти «новые методы» Навальный планирует опробовать в России в 2021 году на фоне выборов в Госдуму.

К этому событию «лидеры оппозиции» готовятся полным ходом, собираясь на сомнительных мероприятиях в западных странах для встречи со своими зарубежными покровителями.

Например, в канадском городе Галифакс состоялся саммит по безопасности, на котором присутствовал один из ближайших соратников Навального — экс-кандидат в МГД Владимир Милов.

Он рассказал в Instagram о вручении премии «за борьбу и свободу» двум неизвестным протестующим из Китая, не упомянув, что их борьба ограничивается использованием силы против сотрудников правопорядка без всякого повода. Милов встретил награду провокаторам стоя и аплодисментами, ясно давая понять, что разделяет позицию людей, решающих спорные вопросы путем швыряния в полицию коктейлей Молотова и баллонов с кислотой.