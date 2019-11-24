Семилетняя девочка в Саратовской области провалилась под лед

Семилетняя девочка погибла, провалившись под лед. Инцидент произошел в городе Балаково Саратовской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка Следственного комитета в воскресенье, 24 ноября.

По предварительным данным, погибшая с подругой гуляли возле пруда. Она предложила выйти на лед, но другая девочка не согласилась. После чего, ребенок спустился один. Лед проломился под весом погибшей.

Подруга позвала на помощь проходившую мимо женщину, которая вызвала экстренные службы. Первыми на месте происшествия оказались полицейские. Они вытащили ребенка из воды. Девочку доставили в реанимацию, но спасти не смогли.

СК начал доследственную проверку случившегося.