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21:02   24 Ноября 2019
Весь мир

Курдские боевики нарушают договренности в Сирии, чтобы сохранить напряженность под влиянием США

Курдские боевики нарушают договренности в Сирии, чтобы сохранить напряженность под влиянием США

Бои между курдами из бандформирований и турецким силами возобновились в сирийской Ракке в окрестностях города Айн-Исса 23 ноября. Курдские террористы атакуют турок в зоне безопасности, и те вынуждены контратаковать.

Политолог Иван Аркаутов в беседе с ФАН отметил, что курдским боевикам сейчас важно нарушить достигнутые Турцией договоренности. Они хотят сохранить напряженность в регионе под влиянием США, которым нужен повод для сохранения или даже увеличения военного контингента, чтобы захватить побольше нефтегазовых месторождений.

Большинство стран Запада игнорируют действия курдских боевиков потому что знают, кто за ними стоит. США не нужен мир в Сирии, подчеркивает издание. Создавая террористические угрозы, американцы параллельно будут распространять свое влияние в регионе, имитируя борьбу с ними.

«Пока что США находятся в проигрыше благодаря совместным усилиям сирийского правительства, России и Турции, — заявил Аркатов.

Курдские боевики нарушают договренности в Сирии, чтобы сохранить напряженность под влиянием США

Присутствие США в Сирии маргинализируется, поэтому и требуются провокации, чтобы этот процесс хоть ненадолго приостановился, объяснил эксперт. Комментируя ситуацию, когда курдские радикалы отказались выпускать из Айн-Иссы мирных жителей, политолог отметил, что в своих методах они не сильно отличаются от ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ).

Аркатов назвал курдских боевиков «обычными фанатиками», которые могут расстрелять и жилые кварталы.

Эксперт уверен, что террористы, использующие курдскую национальную идею предлог для убийств, продолжат провоцировать турецкие силы на военные действия. Они, в свою очередь, могут повлечь усиление поддержки курдов со стороны США и Израиля.

По его словам, в таких условиях России и Турции нужно объединить усилия и провести ряд точечных операций по обезвреживанию их главарей бандформирований. Разгром курдских сил выбьет почву из-под ног у американцев, и им сложно будет оправдывать присутствие в регионе.

Россия и Турция 23 ноября провела совместное патрулирование на северо-востоке Сирии, заняли два поселка у Айн-Иссы в Ракке. Сейчас стороны обмениваются с радикальными курдскими группировками ударами на севере провинции.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #сирия #иг #курды

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