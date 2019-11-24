Миллиардер Майкл Блумберг вступил в предвыборную гонку в США

Миллиардер Майкл Блумберг официально вступил в предвыборную гонку в США. Экс-мэр Нью-Йорка выпустил ролик с призывом голосовать за него.

Ранее 77-летний политик подал документы для участия в предварительных выборах (праймериз) от Демократической партии США в нескольких штатах, но официальных заявлений не делал.

На видео диктор рассказывает о Блумберге и его достижениях в качестве предпринимателя, а также на посту мэра Нью-Йорка. Блумберг занимал должность три срока подряд с 2002 по 2013 год. Отмечается, что миллиардер планирует противостоять действующему лидеру США Дональду Трампу.

Ролик Блумберга завершается словами: «Создатель рабочих мест. Лидер. Человек, разрешающий проблемы». Отметим, состояние политика оценивается в 53,4 миллиарда долларов. Финансировать избирательную кампанию он может самостоятельно, отмечает Reuters.

Победителя демократических праймериз определят 2020 года. Он бросит вызов Трампу, который планиурет избираться на второй срок. Выборы пройдут 3 ноября 2020 года.