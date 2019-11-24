Полицейский в Югре спас из горящего дома пять человек

Участковый в городе Нягань в Ханты-Мансийском автономном округе спас из горящего аварийного дома троих детей и двух взрослых.

Об этом в воскресенье вечером, ссылаясь на официального представителя Министерства внутренних дел РФ Ирину Волк, сообщает РИА Новости.

Как отмечается, лейтенант полиции Владимир Александров совершал плановый обход территории, когда заметил клубы густого дыма, поднимающиеся над одним из строений. Побежав к горящему дому, участковый услышал изнутри крики и выбил заблокированную входную дверь, выпустив из объятого пламенем здания пять человек, в том числе трех детей.

Одной из спасенных женщин оказалась хозяйка горящего дома, которая бросилась обратно в квартиру за документами на расселение ветхого жилья. Женщина смогла в горящем помещении добраться до шкафа и достать из него документы, однако выбраться наружу сил у нее не хватило. Из горящего дома ее на руках вынес Владимир Александров.