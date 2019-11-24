Самым полезным для кишечника фруктом оказалась груша

Британский диетолог Никола Шубрук заявила, что самый полезный фрукт для здоровья кишечника — это груша. По ее словам, груша положительно влияет на весь организм.

Фрукт уменьшает риск развития ожирения, а также уменьшает возможность появления сахарного диабета. Клетчатка в составе фрукта замедляет высвобождение натурального сахара. Полезными свойствами груша также обязана высокому содержанию фосфора, кальция и витамина K.

Клетчатка в составе фрукта замедляет высвобождение натурального сахара. Диетолог отметила, что груши лучше всего есть с горстью миндаля.

Кроме того, их можно нарезать на завтрак и положить в кашу или йогурт, на тост с ореховым маслом, или добавить в салат.